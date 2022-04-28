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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’in park ve yeşil alanları yenileniyor

İHA

Akdeniz’in park ve yeşil alanları yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içindeki park ve yeşil alanları yeniliyor. Ekipler, merkezkırsal ayırımı yapmadan parklar ve yeşil alanlarda her türlü bakım, onarım, yenileme, budama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe sakini vatandaşların güzel vakit geçirip, dinlenmek ve temiz hava almak, küçük çocukların da arkadaşlarıyla eğlenmek ve oyunlar oynamak için tercih ettiği park ve yeşil alanlara özel önem veriyor.

Spor ve oturma grupları yenileniyor, budama ve çim biçimi yapılıyor
Parklarda bulunan banklar, kamelyalar, oyun ve spor gruplarını yenileyen veya tamir eden ekipler, yeşil alanlarda çim biçimi ve temizlik çalışmalarına da ağırlık verdi. Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında bulunan havuzu ozonlu su ile temizleyip elektrik arızasını gideren ekipler, Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içindeki parkın peyzajında sona yaklaştı, alanda çim ekimi yapıldı. Madımak Barış ve Kardeşlik, Ahmet Taner Kışlalı, Leylak ve İnci Parkı, Karaduvar sahili, İsmet İnönü Bulvarı, Çamlıbel eski sağlık ocağı ve daha pek çok park ve yeşil alanda çim biçimi ve temizlik yapan ekipler, bazı parkların bank ve kamelyalarını da onarıp boyadı.
Öte yandan, mobil dezenfekte ekibi de vatandaşların ibadetlerini yerine getirmek için ziyaret ettiği camilere yönelik temizlik ve ilaçlama hizmetini aralıksız sürdürüyor. Mobil ekip, son olarak Hebilli Mahalle Camisi ile Hebilli Giritli Camisinde halı yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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