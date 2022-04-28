Akdeniz Belediyespor Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Akdeniz Belediyespor U18 futbol takımı, 20212022 Taki Bakar sezonu U18 Liginde mücadele ettiği toplam 28 maçta, 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Mersin şampiyonu oldu. Ekip, 1215 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasının ilk maçı için Adana'da ter dökecek.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyespor U18 futbol takımı, playoff karşılaşmalarının son müsabakasında deplasmanda konuk olduğu Mersin Yolspor ekibini mağlup ederek, Mersin şampiyonu olmayı başardı ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ekip, Mersin’de önce kendi grubunda oynadığı 14 karşılaşmanın 13’ünü kazanıp 1 beraberlik alarak play off’lara katıldı. Daha sonra 4 gruptan gelen 8 takımın mücadele ettiği play off maçları neticesinde 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor U18 futbol takımı, Mersin Şampiyonu olarak maçlarını tamamladı.



Mersin'i Adana'da temsil edecekler

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda takımların hangi illerde mücadelede edeceğine dair yapılan kura çekiminde Akdeniz Belediyespor U18 futbol takımı, Türkiye Şampiyonasında Mersin'i Adana'da temsil etmeye hak kazandı. Buna göre, takım, gidilecek grup maçlarında diğer illerden gelen 6 takımın mücadele edeceği müsabakaları şampiyon olarak tamamlaması halinde Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına girme mücadelesi verecek.



"Tüm ekibimizle gurur duyuyorum"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Biz her daim Akdeniz'i sporun merkezi yapacağımızı ifade ediyoruz. U18 futbol takımımız Mersin şampiyonu olarak bizlere bu gururu yaşattı. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğudur. Bu anlamda bizlere düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Onlardan da isteğimiz, takımımızı daha ileri taşımalarıdır. Tüm ekibimizle ve teknik heyetle gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonasında Akdeniz'i ve kentimizi temsil edecek Akdeniz Belediyespor U18 futbol takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.