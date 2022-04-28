Başkan Tarhan, toplu nikah töreninde 11 çiftin nikahını kıydı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, toplu nikah töreninde, resmi nikahı olmayan 11 çiftin nikahını kıydı. Bazı çiftler nikah törenine çocuklarıyla birlikte geldi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Tan, çocukları olmasına karşın ailelerinin rızaları olmaması nedeniyle nikah yapamayan çiftler olduğu bilgisini vererek, Başkan Tarhan’dan bu konuda destek istedi. Birlikte yaşayan ve nikahlarının olmadığı tespit edilen 11 çift için Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisleri içerisinde bulunan Nikah Memurluğunun bahçesinde tören yapıldı. Bazı çiftlerin nikaha çocuklarıyla gelmesi, bazı gelinlerin ise hamile olması dikkat çekti.

Başkan Tarhan'ın kıydığı nikahlarda, çiftlerin şahitliklerini ise törene katılan belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Muhtar Sıtkı Tan yaptı. Genç çiftlerle sohbet eden Tarhan, nikah hediyesi olarak da farklı alışveriş merkezlerinden hediye çeki armağan etti.

Mezitli gibi çağdaş bir kentte hala nikahı olmayan çiftlerin bulunmasının çok üzücü olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Maalesef çeşitli gerekçelerle gençlerimiz çocukları olmasına karşın nikah kıyamamışlar. Muhtarımız Sıtkı Tan’ın isteğiyle bu çiftlerimiz için nikah kıydık. Bazı çiftlerimizin çocukları vardı, bazı gelinlerimiz ise hamileydi. Hatta içlerinde 9 aylık hamile bir gelinimiz bile var. Ben de gençlerimizin mutlu bir geleceğe ‘evet’ dedikleri o anlarda yanlarında olarak nikahlarını kıydım. Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz de bu mutlu anlara şahitlik ettiler" dedi.

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