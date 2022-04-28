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41 "sarı limon" sefere başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna Nisan ayının başında kazandırdığı "sarı limon" adı verilen 26 belediye otobüsüne 41 yeni araç daha ekledi

İHA

41 "sarı limon" sefere başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna Nisan ayının başında kazandırdığı "sarı limon" adı verilen 26 belediye otobüsüne 41 yeni araç daha ekledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna Nisan ayının başında kazandırdığı 26 belediye otobüsüne 41 yeni araç daha ekledi.
Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra otobüs firmasının Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Seçer, Tarsuslu vatandaşlara kaliteli ve konforlu hizmet için toplu taşıma filosuna kazandırılan 41 yeni Sarı Limon’un kent turuna katılarak, vatandaşları selamladı. Başkan Seçer ile yanındaki heyet Tarsuslu vatandaşlarla aynı araçta yolculuk yaptı. Şehir turunu coşkuyla karşılayan Tarsuslu vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden Başkan Seçer’i selamladı. Tarsus’a kazandırılan yeni otobüslerin 28’i merkez, 13’ü ise kırsal mahallelerde sefere başladı. Ayrıca Şahin ve Yeşilyurt ahallelerine iki yeni hat eklendi. Kendisinin de Tarsuslu olduğunu anımsatan Seçer, “Tarsus’a gelince Vahap Seçer olarak Belediye Başkanlığı kimliğimden çıkıp, bir beşer olarak, bir insan olarak kendimi burada çok farklı hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum bir kent Tarsus. Kadim kent Tarsus. Kültürlerin buluştuğu kent Tarsus. Medeniyetlerin beşiği Tarsus. Türkiye’nin özeti. İnsanlığın özeti Tarsus. Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz”
Tarsus’un dünyanın tanıdığı bir kent olduğunu ifade eden Seçer, "Şu anda bir tarih üzerindeyiz. Bulunduğumuz ortamdaki yerin altında nice yaşamlar, medeniyetler, kültürler yatıyor. Bizim Tarsus’u kuşak olarak devraldığımız noktadan daha iyi noktalara ulaştırmak için bir borcumuz var. Allah bizi mahcup etmesin. Bu borç kente, halka, vicdanımıza, insafımıza dair bir borç. Allah bilsin, biz de bu yükün farkındayız. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Tarsus’tan Anamurumuza, Mut’tan Çamlıyaylamıza kadar her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.
Mersin’in ulaşımına katkı yapacak önemli bir teslim töreninde bir araya geldiklerini Seçer, toplam 272 aracın teslimatlarının devam ettiğini, 67 otobüsü bu ay içinde teslim aldıklarını söyledi. Geçen sene 12’si körüklü toplam 87 çevre dostu araç teslim aldıklarını da hatırlatan Seçer, Tarsus’a konumu, caddeleri ve sokakları nedeniyle 8.5 metrelik dizel atak araçları tercih ettiklerini anlattı. Seçer, “Bugün de 41 adedini teslim alacağız. 118 adet de 34’ü uzun körüklü Temmuz ayında teslim edilecek. O da CNG’li. Bunlar yeni nesil. Bu otobüsler Türkiye’de kendi liginin en iyi otobüsleri. Çünkü Tarsus her şeyin en iyisine layık. Onun için biz de en iyisini aldık” ifadelerini kullandı.
Seçer, otobüslerin engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına elverişli, güçlü klimaya, ücretsiz internete ve telefon şarj edebilme özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. Yeni alınan otobüslerin doğalgaz yakıtlı serisinin olmadığını belirten Seçer, bu serinin dizel ve ekonomik olduğunu vurguladı. Tarsus’ta şu anda 8,5 metrelik 40 aracın hizmet verdiğine dikkat çeken Seçer, "Yaş ortalaması 14.65, yani 15. Oysa toplu taşımada kullanacağımız araçların yaş ortalaması maksimum 10’u geçmemeli. Mersin genelinde 12 yaş ortalaması var, bu 272 araçla yaş ortalamamız 2,5’a düşecek. Gençleşeceğiz. Tarsus’ta daha da gençleşeceğiz. 40 otobüsümüz var. Onu alacağız. Yerine 8,5 metrelik 41 yeni otobüs. Artı 12 metrelik 2014 model 13 otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Yine 5 adet, 2017 model otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Daha önce 40 otobüsle aldığınız hizmeti; bundan sonra daha konforlu, daha yeni, çevre dostu 60 otobüsle alacaksınız" şeklinde konuştu.
Vatandaş Hasan Şimşek, Tarsus’a kazandırılan 41 otobüsün kendileri için çok iyi bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Tarsusumuza hayırlı, uğurlu olsun. Başkan iyi bir iş yaptı. Memnunuz, otobüslerin şuraya gelmesi gurur verici bir şey. İyi ki Vahap Başkan gibi Mersinimizde bir başkanımız var. Kendisinin emeğine, yüreğine sağlık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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