Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi´ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-04-28 18:35:54
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