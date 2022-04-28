Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boynundan ve bacağından yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye (9) başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.