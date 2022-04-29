Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin düzenlediği terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Kentte 1 Mayıs öncesi manipülatif eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK/KCK'lı 8, Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım (TKP/K) üyesi 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 şüpheli ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-04-29 10:37:13
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