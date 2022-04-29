Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde çalışmak üzere alınacak olan 188 geçici işçi için kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan başvurulardan talep edilen kontenjanlara göre yazılı mevzuat gereğince belirlenmesi gereken aday sayısı Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekimine Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Müdürü Mustafa Öcal, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, müdür yardımcıları, şefler ve Mersin 6. Noter Katibi katıldı.

Noter kurasından çıkan asil ve yedek adayların Bölge Müdürlüğünün web sayfasında 29 Nisan8 Mayıs tarihleri arasında duyurulacağı kaydedildi.

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