Lise öğrencileri, okuldaki kuluçka merkezinde bıldırcın ve civciv üretiyor



Mehmet DOĞANER/(ERDEMLİ)(Mersin)(DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde uygulamalı eğitim için okulun bir odasını 'kuluçka merkezi'ne çeviren Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, burada ilk etapta 50 bıldırcın ile 50 civciv üretti. Okul müdürü Mustafa Tat, "Burada üretilen civcivler büyüyecek ve yumurta yapacaklar. Yumurtalar ise okulumuzda yatılı eğitim gören öğrencilerimizin kahvaltı sofralarında olacak" dedi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, biyoloji dersinin konusu 'canlılarda üreme'yi uygulamalı olarak da öğrenmek için okulun atıl bir odasını 'kuluçka merkezi'ne çevirdi. Öğrenciler, burada biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın önderliğinde bıldırcın ve civciv üretmeye başladı. Öğrenciler, ilk etapta 50 bıldırcın ve 50 de civciv üretmenin sevincini yaşadı. Öğretmen Şerafettin Özaydın, "Öğrencilerimizle ürettiğimiz civcivlerimizi büyütüp, tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları okulumuzun yatılı bölümünde okuyan öğrencilerimize vereceğiz. Böylelikle okulumuza alınacak yumurtalar bedavaya gelmiş olacak. Bu projede bizlere destek veren okul müdürümüz Mustafa Tat'a ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

'ÜRETİM YAPMAYI SEVİYORUZ'

Okul müdürü Mustafa Tat da üretim odaklı bir okul olduklarını belirterek "Meslek lisemizde öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Biyoloji öğretmenimiz Şerafettin Özaydın önderliğinde öğrencilerimiz okulumuz bünyesinde oluşturduğumuz kuluçka odasında civciv ve bıldırcın üretmeye başladı. Bu çok güzel bir durum. Burada üretilen civcivler büyüyecek ve yumurta yapacaklar. Yumurtalar ise okulumuzda yatılı eğitim gören öğrencilerimizin kahvaltı sofralarında olacak. Hem ekonomik yönden kazançlı olacağız hem de öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim almış olacak" diye konuştu. Öğrencilerden Elif Başkaya ise ürettikleri civcivleri sevmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini ayrıca bu yöntemle konuları daha iyi öğrendiklerini söyledi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-04-29 10:54:45



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