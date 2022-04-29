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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2)

DHA

Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2)


GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltı sayısı, 12'ye çıktı. A.A. (20), Z.K. (25), O.G. (20), S.B. (26), Ö.S. (22), Ö.Ş. (19), Ş.E. (21), S.D. (23), H.A. (24), A.A. (30), C.A. (36) ve F.K. (45) emniyete götürülerek sorguyu alındı.
1 MAYIS'TA BOMBALI EYLEM YAPIP, YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ
Öte yandan Ö.Ş.'nin evinde bomba yapımında kullanılan plastik patlayıcı ele geçirildiği ve çok güçlü olduğu belirtildi. PKK/KCK'lı Ö.Ş.'nin, Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarında bombalı eylem yapıp, Yunanistan'a kaçmayı planladığı da kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-04-29 11:20:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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