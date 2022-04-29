Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltı sayısı, 12'ye çıktı. A.A. (20), Z.K. (25), O.G. (20), S.B. (26), Ö.S. (22), Ö.Ş. (19), Ş.E. (21), S.D. (23), H.A. (24), A.A. (30), C.A. (36) ve F.K. (45) emniyete götürülerek sorguyu alındı.

1 MAYIS'TA BOMBALI EYLEM YAPIP, YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Öte yandan Ö.Ş.'nin evinde bomba yapımında kullanılan plastik patlayıcı ele geçirildiği ve çok güçlü olduğu belirtildi. PKK/KCK'lı Ö.Ş.'nin, Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarında bombalı eylem yapıp, Yunanistan'a kaçmayı planladığı da kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-04-29 11:20:43



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