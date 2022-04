Seçer: "Mersin, cevval bir kent” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "400 milyon dolarlık borcumuzu 100 milyon dolara indirdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 yıl önce göreve geldiklerinde 400 milyon dolar olan belediyenin borcunun şu anda 100 milyon dolara düştüğünü söyledi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Seçer, yönetime geldiği günden bu yana sivil toplumla bir araya gelmeye önem verdiğini söyledi. Başkan Seçer, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Mersin ile ilgili alacağımız kararlarda sizlerden aldığımız bilgiler bizim için önemli. Çünkü bunları konuşacağız. Biz Mersin’in çok daha iyi yerde olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin'in kaynaklarının iyi olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğini aktaran Seçer, “Buharlaşmıyorsa, israf edilmiyorsa iyi. Çok iş yapıyorsun. 3 yılda aslında biz bunun örneğini gösteriyoruz. Sadece belediyenin teslim aldığımızda 400 milyon dolar olan borcu şu anda 100 milyon dolara indi. MESKİ’yi, bağlı kuruluşları katmıyorum. Onların bütçeleri ayrı. Kaynakları zamanında, mekanında, akılcı bir şekilde kullanırsanız, yatırımları doğru yaparsanız para yetiyor” diye konuştu.



“Mersin, cevval bir kent”

Pandemi döneminde Mersin’in kent olarak öneminin bir kez daha anlaşıldığına değinen Başkan Seçer, “Mersin sanayi, tarım, turizm, ticaret sektörleriyle çok dinamik bir kent. Demek ki bizim de hep beraber katkılarımızla 10 birim sürede alacağımız mesafeyi 1 birim sürede alabiliriz. Bu kaynak var elimizde, bu enerji var. Mersin, cevval bir kent. Biz bunu gördük” şeklinde konuştu.

“Bütün yurttaşlarımızın arzu ettiği pozitif yöndeki değişimlere katkı sunmak istiyoruz”

Başkan Seçer, her görüşten vatandaşa eşit mesafede olduklarını ve hizmetleri yaparken asla ayrım yapmadıklarını vurguladı. Çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Konumumuzun, gücümüzün, yetkilerimizin farkındayız. Hakkıyla bunu uygulamada hayata geçirip Türkiye'de bütün yurttaşlarımızın arzu ettiği pozitif yöndeki değişimlere katkı sunmak istiyoruz” dedi.



“Gelin iş birliği yapalım”

Başkan Seçer, tüm kulüplerin ‘gönül işi’ yaptığını da ifade ederek, şöyle devam etti; “Bunun maddi bir karşılığı yok. Yaptığınız toplumsal çalışmalar insanların teşekkürünü, hayır duasını almak. Sizler için değer bu. Bu muazzam bir şey. Bu her insanoğlunun genetik kodlarında olan bir şey değil. Kimilerinin genetiğinde vardır, gerçekten aileden böyledir hep koşturur. Kimileri sonradan yetiştiği ortamda buna adapte olur. Şimdi biz kamu adına görev yapıyoruz. Kamunun imkanlarını kullanarak, siz kamu adına görev yapıyorsunuz, kendi ya da sizin gayretinizle oluşturduğunuz kaynakları kullanarak yapıyorsunuz. Ben diyorum ki, gelin iş birliği yapalım.”



“Bizimle ‘merhaba’ eden bütün kuruluşlar bizim dostumuz oldu”

Belediye bünyesinde Uyum Masası kurduklarını söyleyen Başkan Seçer, Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacılara dil eğitimi, hukuk ve psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulduğu Sosyal Uyum Merkezi’nin de hizmet verdiğini anlattı. Başkan Seçer, çocuklar ve kadınlarla ilgili projelere her zaman açık olduklarını belirterek, “Bizimle ‘merhaba’ eden bütün kuruluşlar bizim dostumuz oldu. Bu benim için, kentim için, belediyem için onurdur” diye konuştu.

