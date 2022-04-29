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Mezitlili kadınlar aronya üretimi için ilk fidanları toprakla buluşturdu

İHA

Mezitlili kadın üreticiler 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya üretimi için ilk fidanları dikti. Torosların zirvesinde yer alan, Mezitli ilçesi Kocayer Mahallesinde hayata geçirilen projeyle aronya fidanları toprakla buluştu.

Mezitlili kadınlar aronya üretimi için ilk fidanları toprakla buluşturdu

Mezitlili kadın üreticiler ‘süper meyve’ olarak adlandırılan aronya üretimi için ilk fidanları dikti. Torosların zirvesinde yer alan, Mezitli ilçesi Kocayer Mahallesinde hayata geçirilen projeyle aronya fidanları toprakla buluştu.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Fonu işbirliği ile hayata geçirilen projeyle üretici kadınlar aronya üretimine başlıyor. Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, mahalle muhtarları ve kadın üreticiler, Mersin’de ilk aronya bitkilerini elleriyle toprağa dikti. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisinin 3 yıl sonra meyve vermeye başlaması; 4’üncü yılda ise tüm masraflarını karşılaması öngörülüyor. Proje çerçevesinde üretici kadınlara belirli dönemlerde aronya yetiştiriciliği konusunda eğitimler de verilecek.
Etkinlikte konuşan Mezitli Kaymakamı Erdoğdu, “Bu kadar engebeli bir arazinin bu kadar iyi değerlendirilmesi son derece önemli. Zaten bölgemizin en güzel özelliği de bu. Boş bölgeler ya tarımsal üretimde kullanılıyor ya da orman olarak bölgeye katma değer sağlıyor. İlk gördüğüm anda çok şaşırmış ve takdir etmiştim. Aklımıza gelen her meyve yetişiyor. Bu da başka bölgelerde çok rastlanmayan bir durum” dedi.
Mezitli Belediyesi olarak en fazla üzerine düştükleri konunun kadın ve üretim olduğunu belirten Başkan Neşet Tarhan ise “Aronya gibi aromatik bitkilerin dünya üzerinde en zengin olan ülkelerden birisi Türkiye ve en fazla da Toros Dağlarında yetişiyor. Ben de göreve geldiğimde bunun desteklenmesi konusunda ısrarcı oldum ama kırsal bölgelerimiz maalesef yeterli ilgiyi göstermedi. İstanbul’da bir ilçe belediyesi 7 yıl önce yılda 1 milyon lira kazandırdıklarını söylemişti. Bu yılla karşılaştırdığımızda çok yüksek bir rakama karşılık geliyor” diye konuştu.
Projenin bir başka güzel yönünün de Sosyal Yardımlaşama Fonunun ortaklığı olduğunu vurgulayan Tarhan, “Daha çok ihtiyaç sahiplerine maddi yardım vermesiyle bilinen Sosyal Yardımlaşma Fonu bu kez üretim alanında destek sunuyor. Yani balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor. Bu duyarlılığından dolayı Kaymakamımız Ahmet Erdoğdu’yu kutluyorum. Böylesi bir durum Türkiye genelinde çok yoktur sanırım” ifadelerini kullandı.
Projeyi geliştiren ve eğitim desteği sağlayan Alata Bahçe Kültürlerini Araştırma Enstitüsünden Mustafa Kavak ise aronya bitkisinin 3 yıl gibi kısa bir sürede yetişerek ilk yılında tüm masrafını karşılayacak bir kazanç sağladığına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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