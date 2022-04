Tarsus Belediyesi sorunları yerinde tespit ediyor

Mersin'in merkez ilçe Tarsus Belediyesi yetkilileri, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, çözüm üretiyor.

Tarsus Belediyesi yetkileri, Tarsus'ta bulunan 180 mahallede, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bayram öncesi ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriliyor hem de vatandaşlardan gelen talep ve istekler not alınarak ilgili müdürlüklere anında aktarılıyor. Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu sorunları kısa sürede çözmek amacıyla çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Daha güzel ve yaşanabilir bir Tarsus için, dayanışma ve işbirliğiyle el ele vererek hep beraber çalışacağız. Hemşerilerimizin bizlerden olan taleplerini yerinde görmek ve birebir sorunları ile alakadar olmak adına bu tür ziyaretlere önem veriyoruz" dedi.

Hizmette katılımcılığı esas alarak gerçekleştirdiği 180 mahalle çıkarması ile vatandaşların her daim yanında olduklarını belirten Bozdoğan, "Mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerimizle hemşerilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. İstişareler hizmet kalitemizi artıyor. Bu bilinçle yaptığımız ziyaretlerde eşit hizmet anlayışını ön planda tutuyoruz. Her bir hemşerimizin düşüncesi bizim için çok önemli. Onları memnun edebilirsek, ‘iyi ki Tarsus’ta yaşıyorum’ demelerini sağlayabilirsek biz de mutlu oluyoruz. Ziyaretlerimizi sürdürerek Tarsus’a en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

