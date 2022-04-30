Kır Çiçekleri, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022 Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları tamamlandı. Çoğunluğunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçeklerinin oluşturduğu Mersin Atletizm Takımı, yarışmalarda çeşitli dereceler alarak, 2022 Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen ‘Kır Çiçekleri’ projesinde eğitim alan ve spora yeteneği olan kız öğrenciler, başarılar elde etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmalarına 11 kız sporcu ile katılan ve çoğunluğunu Kır Çiçeklerinin oluşturduğu Mersin Atletizm Takımı, çeşitli dereceler elde ederek, başarılarını sürdürdü.

Mersin Atletizm Takımı, Adana’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları genel sıralamasında 3’üncü oldu. Mersin, Antalya, Adana, Karaman, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Burdur’dan 81 sporcunun ter döktüğü yarışmalarda sporcular, 60 metre, 80 metre, 80 metre engelli, 5x80 metre bayrak, 800 metre, 1500 metre, uzun atlama, gülle atma, cirit atma ve yüksek atlama branşlarında mücadele etti.

Uzun atlamada Kır Çiçeklerinden Songül Karol, 4 metre 60 cm atlayarak 9 puan ile birinci olurken, gülle atmada ise Rabia Naz Göçer 8 metre 18 cm ile 9 puan alarak birincilik elde etti. Yine Kır Çiçeklerinden Ece Gül Kaş, cirit atmada 25 metre 43 cm skoruyla ikinci olurken, 1500 metre koşu yarışmasında Medine Gökçül 5 dakika 21 saniye 41 saliselik derecesi ile üçüncü sırada yer aldı. 5x80 metre bayrak yarışında Semiha Yavaş, Ayşegül Kılıç, Zeynep Karaoğlan, Gülseren Feyza Uysal ve Songül Karol’dan oluşan Mersin Atletizm Takımı, 8 il arasından üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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