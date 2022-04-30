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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden ‘Ev Hayvanları Satış Sertifikası Eğitim Kursu’

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, ev hayvanları satışı yapmak isteyenlere yönelik 'Ev Hayvanları Satış Sertifikası Eğitim Kursu' düzenledi. 2 gün süren eğitim programının sonunda katılımcılara yönelik sınav düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden ‘Ev Hayvanları Satış Sertifikası Eğitim Kursu’

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, ev hayvanları satışı yapmak isteyenlere yönelik ‘Ev Hayvanları Satış Sertifikası Eğitim Kursu’ düzenledi. 2 gün süren eğitim programının sonunda katılımcılara yönelik sınav düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ev Hayvanları Satış Sertifikası Eğitim Kursunda, ev hayvanlarının barınması, ruhsatlandırılması, bakımı, beslenmesi, su ürünleri ve ev kuşları yetiştiriciliği gibi ana konu başlıkları üzerinden eğitim verildi.

14 Temmuz’dan itibaren kedi ve köpek satışı yasak
Eğitimin en önemli konusunu Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan üretim ve satışını düzenleyen yönetmelikte yaptığı petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması oluşturdu. Yeni düzenlemeye göre 14 Temmuz 2022’den itibaren petshoplarda kedi ve köpek satışı yapılamayacak.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, eğitim programına katılan kursiyerlere seslenerek, “Eğitim neticesinde bir de sınava gireceksiniz. Sınavda 70 ve üzeri alan katılımcılarımız sertifikasını almaya hak kazanacak. Bu sertifikalarınızla beraber ilçe belediyelerinin sizlere vermiş olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı, daha sonra da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden de çalışma izin belgesi alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Ev hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve kayıt sistemi ana konuları oluşturdu
Eğitim; Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim Mustafa Kurtulan tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği konusunun anlatımı ile başladı. Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplenilmesi ile ilgili bilgileri de Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek aktardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İrfan Yılmaz ise ev hayvanlarının barınma ve ruhsatlandırılmasının usul ve esaslarını anlatarak detaylı bilgiler verdi. Ev hayvanlarının kayıt sistemi hakkında genel bilgilerin yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Adnan Serin tarafından verildiği eğitimde, Büyükşehir Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Yusuf İncir ise hayvan hastalıklarının tanınması noktasında önemli bilgiler aktardı.

Su ürünleri ve ev kuşlarının bakımına da değinildi
Eğitim programının 2. gününde; Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalından Doç. Dr. Selmin Özer, su ürünleri yetiştiriciliği hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Evde beslenebilen kuşların bakımı ve beslenmesini Büyükşehir Belediyesinde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Yılmaz Ölmez, kediköpek kayıt sistemi bakım ve beslenmesi ile aşılanması konularını da Mersin Veteriner Hekimler Odasında görevli Veteriner Hekim Ümit Ersin Aydoğdu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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