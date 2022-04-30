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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, personeliyle iftarda buluştu, bayramlarını kutladı

İHA

Başkan Yılmaz, personeliyle iftarda buluştu, bayramlarını kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ve aileleri ile iftar programında bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenledikleri iftar programlarında hemşehrileriyle buluşan Başkan Yılmaz, bu kez de çalışanlarını ve ailelerini iftarda ağırladı. Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen programa belediye meclis üyeleri de katıldı.

“Başladığımız noktaya göre çok daha iyi seviyedeyiz”
İftarın ardından tüm personeline seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Yılmaz, “Ramazan ayının güzelliklerini birlikte yaşayalım, iftar soframızı hep beraber paylaşalım, sizlerle ve ailelerinizle bayramlaşalım istedik. Çalışanlarımızın kıymetli ailelerinin ve özellikle çocukların bir arada olması bizler için çok değerli ve kıymetli” dedi.
Toroslar halkına en güzel hizmeti sunmak üzere çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, “Bizim bir kader birliğimiz ve hep beraber gerçekleştirdiğimiz görevlerimiz var. Amacımız, hep birlikte güzel ve huzurlu bir ortamda çalışmak. Geçtiğimiz 3 yılı değerlendirdiğimizde, başladığımız noktaya göre çok daha iyi seviyedeyiz. Çalışma arkadaşlarımızın gözlerindeki ışıltıdan, heyecandan bunu görüyorum. Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimlerden de bunu hissediyorum. Planladığımız ve hayata geçirdiğimiz her bir projemiz, bir ihtiyaca göre yapılmıştır. Bu açıdan bir arada olmamız, aynı sofrada kaşık sallamamız ve aynı anı paylaşmamız bizim için çok değerli. Üç yıl içerisinde çok başarılı işler yaptık. Birçok ilçenin ve bazı illerin yapamadığı kadar alt yapı çalışması yaptık ve birçok sosyal proje gerçekleştirdik. Vatandaşımızın faydasına olacak ne varsa aramak, bulmak, getirmek ve uygulamak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

“Bu başarı hepimizin”
İki yıl süren korona virüs salgınına karşı adeta ilçede seferberlik ilan ettiklerini, sürecin güvenilir ve kontrol altında tutulabilir olması için yaptıkları çalışmaların başarıyla sonuçlandığını anlatan Yılmaz, “Bu sürece uygun projeler ve çalışmalar geliştirdik ve çalışmalarımızı başarıyla ortaya koyduk. Bugün çok şükür; Toroslar Belediyemizin her bir çalışanı sayesinde belediyemizin her bir çalışması pozitif ayrışıyor ve beğeniliyor. Bu bir bütün. Yapılan çalışmalardan mutluyum ve her bir çalışanımızla ayrı ayrı gururluyum. Daha iyisini yapacak güce ve imkana sahip isek daha iyisini getirmek ve yapmak bizim görevimiz. Bizi güçlü kılan ve çalışmalarımızın tam 12’den vurulmasını sağlayan; güncel ve ihtiyaca yönelik projeler hayata geçirmemizdir. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin” diye konuştu.
Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından personeli ve aileleriyle tek tek bayramlaştı. KaragözHacivat, meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda, çocuklar da gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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