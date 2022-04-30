Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Mersin'de bir evin penceresindeki demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairenin penceresinin demir korkuluğuna sıkışan kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, demir çubuk yardımıyla korkuluğu genişleterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan kedi uzaklaşırken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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