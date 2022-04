AK Parti'li Canikli: Barış içerisinde yaşamak çok büyük nimettir

MERSİN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, partisince Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Barış içinde yaşamanın çok büyük nimet olduğunu belirten Canikli, "Suriye'ye, Irak'a, Rusya'ya, Ukrayna'ya bakın. Onun için barış içerisinde yaşamak çok büyük bir nimettir. Bu barış ortamı durduk yerde sağlanmıyor. Bu barış ortamını tesis etmek çok zor bir iştir" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, milletvekilleri, belediye başkanları, il teşkilatı ve partililer katıldı. İftar programında konuşan Canikli, "Suriye'ye, Irak'a, Rusya'ya, Ukrayna'ya bakın. Onun için barış içerisinde yaşamak çok büyük bir nimettir. Bu barış ortamı durduk yerde sağlanmıyor. Bu barış ortamını tesis etmek çok zor bir iştir. Hele etrafımızda çatışmanın, kavganın, savaşın hiç eksik olamadığı coğrafyada Türkiye'yi bir barış adası olarak muhafaza edebilmek kolay değil. Türkiye'de her yıl on binlerce insan yatırım yapıyor. Türkiye bir cazibe merkezi. Bu sadece biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. Her yıl on binlerce insan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gayrimenkul, konut, iş yeri satın alıyor. Siz, geleceğine güvenmediğiniz bir ülkede gidip bir konut satın alır mısınız? Orada yaşar mısınız? Yaşamak için o ülkeye gider misiniz? Can güvenliğinde problem olsa, ekonomik olarak gerekli zenginliğe sahip olmasa siz o ülkeye gidip orada yatırım yapar mısınız? Orada yaşamak ister misiniz? İstemezsiniz ama Türkiye'de her yıl on binlerce insan bu ülkeye yatırım yapıyor çünkü huzur içerisinde yaşayacağını biliyor, ekonomisine ve bu ülkenin geleceğine güveniyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

