Mersin'de Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Mersin’deki Trabzonsporlu taraftarlar, 38 yılın ardından gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Süper Lig'de Antalyaspor ile sahasında 22 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Mersin'deki Trabzonsporlu taraftarlar, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'na akın etti. Takımlarının formalarını giyen çok sayıda taraftar, müzik eşliğinde halay çekip oyunlar oynarken, yaktıkları meşalelerle alanı aydınlattı.
Şarkılar söyleyip eğlenen Mersin'deki Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlamaları, gece geç saatlere kadar devam etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.