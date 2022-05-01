Silifke'de yanmış yavru keçi bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş, yanmış yavru keçi ölüsü buldu.

Silifke'de akşam saatlerinde, İsmail Varol evine giderken ölü bir hayvan buldu. 60 santimetre boyu 4 ayağı kocaman kafası olduğu tespit edilen hayvan yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Hayvanın ne olduğu vatandaşlarca anlaşılamazken, görenler korku dolu bakışlarla hayvanı inceledi.

Yolda yürürken bulduğunu belirten İsmail Varol, “Yolda yürürken gördüm önce korktum. Sonra incelemeye başladım. Ancak bir türlü hayvanın neye benzediğini bilemedim” dedi.

Veteriner hekimler ise hayvanın yanmış bir yavru keçi olduğunu söyledi.

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