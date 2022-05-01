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‘Yün Bebek’ filminin gösterimi Silifkeli kadınlar için Gazi Çiftliği’nde yapıldı.

İHA

‘Yün Bebek’ filminin gösterimi Silifkeli kadınlar için Gazi Çiftliği’nde yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin destekleri ile Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın organizasyonuyla ‘Yün Bebek’ filminin gösterimi Silifkeli kadınlar için Gazi Çiftliği’nde yapıldı.
Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak’ın yazıp yönettiği ‘Yün Bebek’ filmi, Silifkeli kadınların büyük beğenisini topladı. 2012 yılında gösterime giren ve zorlu kış şartlarında çekilen film, Silifkeli kadınlara farklı bir pencere açtı. Gazi Çiftliği’nin kadınları, Yörük kızı Elif’in odağında seyreden ve kadına şiddeti konu alan filmi dikkatle izledi.
“Mersin’in kültürünü, Yörükler’i anlatıyor bu film”
Etkinlikte Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu çatısı altında bir araya gelen Arslanköylü kadınlar da yer aldı. Topluluğun kurucusu Ümmiye Koçak, filmi Silifke’de ilk kez gösterime sunduklarını belirterek, “Kendi kendime ‘Silifke bizi neden davet etmiyor?’ derdim. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben filmi yurt dışında da izlettim, oyunlar oynadım ama burada olmak bambaşka bir şey. Çünkü kendi ülkende, kendi doğduğun yerde olmak bambaşka bir şey. Ben Mersinliyim. Mersin’in kültürünü, Yörükler’i anlatıyor bu film” dedi. Koçak, Gazi Çiftliği’ni görmekten duyduğu mutluluğu ise “Çok heyecanlıyım. Anlatacak kelime bulamıyorum. Gazi Çiftliği’ndeyiz ve çok duyguluyum. Bu binayı, buraları görünce çok duygulandım” ifadeleriyle anlattı.
“Bugün Gazi Çiftliği tiyatrocularıyla Arslanköylü kadınlar bir arada”
Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm ise haziran ayında Silifkeli kadınlar olarak perde açmaya hazırlandıklarının mesajını vererek, “Gazi Çiftliği kadınları olarak biz de bir tiyatro grubu kurduk. Haftanın 3 günü çalışmalar yapıyoruz. Ümmiye Hanımın Mersin’de bir tiyatro oyunu vardı. Kadınlarımızla onları izlemeye gittik. Ümmiye teyzeyle, tiyatrodaki arkadaşlarımızla tanıştık. Oradan bir söz aldık, kendisi de buraya gelmeyi çok istedi. Bugün Gazi Çiftliği tiyatrocularıyla Arslanköylü kadınlar bir arada” diye konuştu.
“Kadınların bu filmi yapıp da dünyaya duyurması çok güzel bir şey”
Gazi Çiftliği’nin tiyatro topluluğunda yer alan Hayriye Çiftçi, Arslanköylü kadınları Gazi Çiftliği’nde görmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, “Bu çevredeki insanların, kadınların bakış açısı değişiyor. İnsanlar daha değişik şeyler görüyor, daha değişik insanlarla tanışıyor. Bence çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel bir ilham oluyor. Kadının gücünü de gösteriyor burada bir anlamda. Kadınların bu filmi yapıp da dünyaya duyurması çok güzel bir şey. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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