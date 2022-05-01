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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MERCEK’te Almanca dersleri başladı

İHA

MERCEK’te Almanca dersleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde Rusça kursunun yanı sıra Almanca kursunda da dersler başladı.
Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bu yıl hizmete açılan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılacak kurslar için Mersinlileri 'Teksin' uygulaması üzerinden başvuruda bulunmaya davet etmişti. Mersin’de Rus nüfusunun her geçen gün artması nedeniyle her yaştan Mersinli Rusça kursuna yoğun ilgi gösterirken, Almanca kursu ise iş arayışındaki üniversite mezunu gençlerin ilgi odağı oldu.
“Kursumuza yoğun bir ilgi var”
MERCEK’te görevli Almanca öğretmeni Taner Tohumcuer, şu an için kontenjanların dolduğunu belirterek, “Almanca kurslarına geçtiğimiz 34 yıldır çok yoğun bir ilgi var. MERCEK özelinde de o ilgi devam ediyor. Kalabalığız. Biz A1’le başlıyoruz. Şu an temel öğreniyoruz. Açılan bu kurs 12 Mayıs’ta bitiyor. Kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı A1 sertifikası alıyor kursiyerlerimiz” dedi.
“Artık iş bulmak sıkıntılı, kendime ekleyebileceğim kadar özellik eklemek istedim”
İnşaat mühendisliği mezunu 22 yaşındaki Onur Yıldırım, Almanca öğrenerek iş yaşamında kendisine avantaj sağlamak istediğini söyledi. Yıldırım, “Artık iş bulmak biraz sıkıntılı. Kendime ekleyebileceğim kadar özellik eklemek istedim. Gerek yurtdışında gerek ise yurtiçinde yabancı şirketlerle çalışabilmek açısından fayda sağlayacağını düşündüm. O yüzden buradayım. Belediyenin sağlamış olduğu bu imkan gerçekten iyi bir şey. Burada herhangi bir ücret vermiyoruz. Taner Hocam gerçekten gayet iyi anlatıyor. Kendisinden memnunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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