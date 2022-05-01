Raylardan geçerken trenin çarptığı genç kız hastanelik oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan genç kız, trenin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus’un Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gara gelen 20 yaşındaki Rukez Çapkın, rayların üzerinden karşıya geçmek istedi. Çapkın bu sırada gelen yük treninin çarpması sonucu savrularak yere düşüp yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Çapkın özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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