Mersin’de 1 Mayıs coşkusu

Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin’de saat 10.30’dan itibaren eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, buradan İnönü Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bir saatten fazla süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, Cumhuriyet Meydanı'na tek tek aranarak alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş ve mitingde, meydanın etrafı da tamamen polis bariyerleri ile kapatıldı. Yürüyüşe CHP, HDP, EMEP, TKP’nin yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ile Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak alandakileri selamladı. Mitinge çok sayıda emekçi çocukları ve bebek arabalarında bebekleriyle gelirken, Cumhuriyet Meydanı'nı tamamen dolduran binlerce emekçi davul zurna eşliğinde bol bol halay çekti. Dev bir Atatürk posterinin de açıldığı ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı miting, bugüne kadar yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başladı. Ardından emekçiler hep bir ağızdan 1 Mayıs marşını söyledi. Mitingde simit satan çocuklar ise dikkat çekti.

Mitingde emekçi grupları adına konuşma yapan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve DİSK Genelİş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların gününü kutladı. Mersin'deki 1 Mayıs mitingi, sanatçı İlkay Akkaya'nın verdiği konserle olaysız sona erdi.

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