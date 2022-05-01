Tarsus İdman Yurdu - Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2

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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan(Dk. 54 Cengiz), Artun (Dk. 75 Azad), Hakan Demir (Dk. 88 Sinan), Alperen (Dk. 88 Özgür), Gökhan, Eren (Dk. 54 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, Erman

CRISTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : Yüksel, Sefa Aksoy, Tarık(Dk. 46 Ercüment), Hakan Çevik (Dk. 82 Selim) Aykut, Hüseyin (Rıdvan Dk. 72), Ertuğrul, Fatih, Fatih, Alper, Tezcan(Embiya Dk. 46), Oğuzhan (Emre Dk. 72)

GOLLER: Dk.62-Dk.69 Alperen, Dk.72 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) Dk.58 Embiya, Dk.60 Ercüment (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hakan Demir, Sefa Durmuş, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor´u 3-2 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-01 17:18:44



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