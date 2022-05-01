Tarsus İdman Yurdu - Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan(Dk. 54 Cengiz), Artun (Dk. 75 Azad), Hakan Demir (Dk. 88 Sinan), Alperen (Dk. 88 Özgür), Gökhan, Eren (Dk. 54 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, Erman
CRISTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : Yüksel, Sefa Aksoy, Tarık(Dk. 46 Ercüment), Hakan Çevik (Dk. 82 Selim) Aykut, Hüseyin (Rıdvan Dk. 72), Ertuğrul, Fatih, Fatih, Alper, Tezcan(Embiya Dk. 46), Oğuzhan (Emre Dk. 72)
GOLLER: Dk.62-Dk.69 Alperen, Dk.72 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) Dk.58 Embiya, Dk.60 Ercüment (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Hakan Demir, Sefa Durmuş, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor´u 3-2 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-05-01 17:18:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.