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Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Zor süreç yaşayarak play-offa yükseldik"

İHA

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Zor süreç yaşayarak play-offa yükseldik"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali İlk, Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında 20 geriye düşmelerine rağmen müthiş bir geri dönüşle maçı 32 kazanarak playoffu garantilemenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Zonguldak Kömürspor maçında arka arkaya kalelerinde gördükleri gollerle 20 geriye düştükten sonra takım olarak kendilerine geldiklerini, yapılan değişiklikler ile ve oyuncularının kazanma azmi ve mücadeleleri neticesinde 9 dakikada 3 gol bularak geri dönüş yaptıklarına dikkat çeken Başkan İlk, zor maçı kazanarak ligin bitimine 1 hafta kala playoffu garantilemeyi başardıklarını kaydetti.
Zonguldak Kömürspor maçında tribünleri dolduran taraftarlarına ve Tarsuslu sporseverlere ayrı ayrı teşekkür eden Başkan İlk, şunları söyledi:
"Zonguldak Kömürspor sahaya rahat çıktı. Ne yukarıya nede aşağıyla bir stresi yoktu. Rakibimiz karşısında ilk yarı istediğimiz oyunu sabaha yansıtamadık. İkinci yarı yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Kalemize 2 kez gelen rakibimiz birisi kendi kalemize attığımız golle 20 geriye düştük. Yapılan değişiklikler ve oyuncularımızı playoff inancı, kazanma arzusu ve isteği 9 dakika içerisinde 3 gol bulduk. Müthiş bir geri dönüşle imza attık. Taraftarlarımızın 20'dan sonraki tribün desteği oyuncularımızı ateşledi. Sahadan haklı bir galibiyet aldık. Playoff'u hakettik. Son 10 maçımızı kazanarak kulübümüzün tarihine bir başarı öyküsü daha yazdık. Playoffa zor bir süreç yaparak yükseldik. Son maçımızı İzmir deplasmanın da Bucaspor ile oynayarak tamamlayacağız. Hedefimiz Playoff grubuna 11. galibiyetimizle başlamak. Zonguldak Kömürspor galibiyetinde emeği geçen taraftarlarımıza teknik ekip ve oyuncularımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle taraftarlarımıza Tarsus halkımıza çifte bayram yaşattık. Evlerine mutlu gönderdik, bizde sevinçliyiz."
Başkan İlk, sezon başından bu yana Kulübümüze maddi ve manevi destek veren herkese yönetim kurulu arkadaşları adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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