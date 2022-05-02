Çukurova Basketbol, finale göz kırptı Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: 91 - OGM Ormanspor: 64

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Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi PlayOff yarı final serisinin ilk karşılaşmasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 9164 mağlup ederek, seride 10 öne geçti.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner xx, Aydın Karaçam xx, Berk Kurtulmuş xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Şevval Akalan x 5, Sinem Ataş xx 15, Temi Fagbenle xxx 16, Tiffany Hayes xx 11, DeWanna Bonner xxx 30, Esra Ural Topuz x 2, Nika Baric xx 12

Başantrenör: Osman Olcay Orak

OGM Ormanspor: Danielle Robinson xx 11, Gökşen Fitik x 8, Sevgi Uzun xxx 22, Meltem Avcı x 4, Teaira McCowan x 8, Damla Gezgin x 8, Soana Lucet x 3

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 3116 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 5237 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 7249 (Çukurova Basketbol lehine)

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