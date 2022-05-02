Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü

DHA

Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü


 SALON: Servet Tazegül
 HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş
 
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 15, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 11, DeWanna Bonner 30, Esra Ural Topuz 2, Elanur Menteş, Nika Baric 12,
OGM ORMANSPOR: Hilal Halaç, Danielle Robinson 11, Dide Yazıcı, Gökşen Fitik 8, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 22, Meltem Avcı 4, Teaira McCowan 8, Damla Gezgin 8, Nazlı Gökdemir, Soana Lucet 3, 
 1'İNCİ PERİYOT: 31-16 
İLK YARI: 52-37
 3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-49
 
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 91-64 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. 
Ev sahibi mücadeleye Asena Yalçın, Sinem Ataş, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve DeWanna Bonner 5'i ile başladı. Hızlı oyunuyla ilk çeyreğin henüz başında skoru 27-6'ya getiren ÇBK, bu periyotu 31-16 önde kapattı. Etkili oyununu 2'nci çeyrekte de sürdüren Çukurova, soyunma odasına 52-37'lik skorla moralli gitti. 13'ü savunma olmak üzere 21 ribaunt toplayan Mersin temsilcisinde Fagbenle ve Bonner, müsabakanın ilk yarısında çift hanelere ulaşan isimler oldu. Maçın üçüncü çeyreğine kaldığı yerden devam eden, karşılaşmanın son 10 dakikasına ise 72-49 ile avantajlı giren turuncu-lacivertliler, Bonner'ın 30 sayı ile yıldızlaştığı mücadeleyi 27 sayı farkla, 91-64 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.
3 galibiyet alan takımın finale çıkacağı serinin ikinci karşılaşması, 4 Mayıs Çarşamba günü yine Mersin'de, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-05-02 20:38:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova Basketbol, finale göz kırptı Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: 91 - OGM Ormanspor: 64
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, finale göz kırptı Kadınlar ...
Büyükşehir Belediyesinden mezarlıkta ring aracı hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden mezarlıkta ring aracı ...
Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 175 bin kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 175 bin kişiye ...
Vali Su, kamu görevlileriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Su, kamu görevlileriyle bayramlaştı
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Zor süreç yaşayarak play-offa yükseldik"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Zor süreç ...
Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
Mersin'de görme engelli kadınlara kurs desteği
YEREL HABERLER Mersin'de görme engelli kadınlara kurs desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar yemeği dağıttı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyu iftar ...
Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu
Mersin'de çocuklara şeker ve matara
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara şeker ve matara
Tarsus İdman Yurdu - Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Zonguldak Kömürspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Zonguldak ...
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Mersin’de 1 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Mersin’de 1 Mayıs coşkusu
Raylardan geçerken trenin çarptığı genç kız hastanelik oldu
YEREL HABERLER Raylardan geçerken trenin çarptığı genç kız ...
MERCEK’te Almanca dersleri başladı
YEREL HABERLER MERCEK’te Almanca dersleri başladı
‘Yün Bebek’ filminin gösterimi Silifkeli kadınlar için Gazi Çiftliği’nde yapıldı.
YEREL HABERLER ‘Yün Bebek’ filminin gösterimi Silifkeli kadınlar ...
Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de ...
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' ...
Silifke'de yanmış yavru keçi bulundu
YEREL HABERLER Silifke'de yanmış yavru keçi bulundu
Bayram tatili turizmin gözde mekanı Kızkalesi'ni canlandırdı Ramazan Bayramı nedeniyle başta gurbetçiler olmak üzere yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çeken Kızkalesi'nde doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
YEREL HABERLER Bayram tatili turizmin gözde mekanı Kızkalesi'ni ...
Mersin'de Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla ...
AK Parti'li Canikli: Barış içerisinde yaşamak çok büyük nimettir
YEREL HABERLER AK Parti'li Canikli: Barış içerisinde yaşamak çok ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "Denge politikası Türkiye'yi yıldız yaptı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, partisinin Mersin İl Teşkilatınca Millet Bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "Denge ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.