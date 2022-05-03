Mersin’de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

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– Mersin’de, bir otomobilin motor aksamının içine giren yılan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamaya göre, olay, Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobilinin motor suyunu kontrol etmek için kaputu açan Ahmet Arslan, bir anda bir yılanla karşı karşıya geldi. Yılanı çıkarmaya çalışan Arslan, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar.

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