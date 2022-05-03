Mersin Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ek binasının 2'nci katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangına ilk olarak binadaki görevliler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-05-03 15:12:17



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