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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de belediye binasında çıkan yangın korkuttu

İHA

– Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında çıkan yangın korkuttu. Binanın üçüncü katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Mersin’de belediye binasında çıkan yangın korkuttu

– Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında çıkan yangın korkuttu. Binanın üçüncü katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ek hizmet binasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanların bulunmadığı binanın 3’üncü katında yer alan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ofisinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Polis ekiplerince cadde tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bayram tatili dolayısıyla binada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı olayda, yangının söndürülmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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