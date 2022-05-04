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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye ambulans birimi personeline 'etkili iletişim teknikleri' eğitimi

İHA

Belediye ambulans birimi personeline 'etkili iletişim teknikleri' eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesince, göreve yeni başlayan sağlık personeline yönelik 'etkili iletişim teknikleri' eğitimi verildiği bildirildi.
Yeni alınan 2 ambulansla birlikte toplam 16 adet ‘hasta nakil ambulansı’ ile hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, nakil işlemlerini alanında uzman sağlık personelinin refakatinde gerçekleştiriyor. Hasta nakil ambulansları ile tüm Türkiye’ye yılda ortalama 10 bin hasta taşınıyor. Hizmet kalitesini hem teknik donanım hem de kadro ile her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, personeline düzenli olarak eğitim programları düzenliyor.
Bu çerçevede göreve yeni başlayan 22 ATT ve paramedik personeli, hasta ve hasta yakınları ile daha doğru iletişim kurabilmek için 'etkili iletişim teknikleri' eğitiminde bir araya geldi. Eğitimde; iletişim kavramı, iletişimde dikkat edilmesi gerekenler, yanlış iletişim türleri, kişilik yapıları analizleri ve buna bağlı davranış stilleri, sen dili, ben dili kavramları ile empati ve telepatik iletişim kavramları detaylıca aktarıldı.

“Eğitimlerimiz devam edecek”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, hastaların naklini gerçekleştirirken daha profesyonel bir ortam oluşturmak için yeni alımlarda şoförlerin de sağlıkçılardan seçildiğini belirterek, “Ocak ayında aldığımız 2 adet ambulansla beraber merkezde 10, ilçelerde 6 olmak üzere toplamda 16 ambulansla hizmet veriyoruz. Yapılan başvurular sonrasında toplam 22 ATT ve paramedik arkadaşımız göreve başladı. Daha önce diğer personelimize de verdiğimiz, daire başkanlığımızda görev yapan psikoloğumuz Yücel Şavklı ile beraber 'etkili iletişim' eğitimini yeni başlayan personelimize de vererek hizmet kalitesini artırmaya başladık. Bu çerçevede eğitimlerimiz devam edecek ve hizmetimizde de iletişimin ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışacağız. Sağlık personeli sahada kişilerle direkt iletişim kuruyor. Bize talepte bulunan kişilerin yakınlarının hasta olması ya da kişilerin kendi hastalıkları zaten onları duygusal açıdan yıprattığı için bu iletişime önem veriyoruz" dedi.
Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ise ambulans biriminde görev alan personelin insan ilişkilerinde aktif rol aldıklarını belirterek, eğitimlerde her yönüyle iletişimi anlattıklarını söyledi. Eğitimlere katılan personelden olumlu geri bildirimler aldıklarını anlatan Şavklı, “Aldığımız geri bildirimlerde fayda sağladığı yönünde geri dönüşler de aldık. Umarım iletişim halinde olacakları vatandaşlarımıza da pozitif katkılar sunacaktır” diye konuştu.
Yeni göreve başlayan Halit Savaşlı, aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını söyleyerek, “ATT olarak görev yapıyorum. Şu anki işimden mutluyum, memnunum. Bizi daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Bunun hastalarla iletişimimizde nasıl daha iyi olabileceğimiz konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle hasta yakınları sevdiklerini düşündükleri için gergin oluyor. Onlara karşı tavrımızın daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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