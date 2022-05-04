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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor: 75-68

DHA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor: 75-68


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Can Mavisu, Göksun Öz, Ahmet Taner İbini
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asene Yalçın, Feride Şevval Akalan 4, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 2, Temi Fagbenle 8, Renara Tiffany Hayes 19, Elanur Menteş, Esra Dejuana Tenis Boner 38, Ural Topuz 4, Nika Baric
OGM ORMANSPOR: Hilal Hallaç, Danielle Marie Robinson 7, Dide Müge Yazıcı, Gökşen Fitik 19, Nilay Kartal Tepe, Sevgi Uzun 10, Meltem Avcı 3, Neaira Zyaire Mc Cowan 14, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Souna Kautelia Angelina Lucet 15,
1'İNCİ PERİYOT: 16-10
İLK YARI: 34-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci karşılaşmasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 75-68 yendi.
Mücadeleye Asena Yalçın, Sinem Ataş, Temi Fagbenle, Renara Tiffany Hayes, Dejuana Tenis Boner 5'i ile başlangıç yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 16-10 önde kapattı. İkinci periyotta baskın oynayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi soyunma odasına 34-28'lük skorla gitti.
Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyrek de konuk OGM Ormanspor, potadan sayı çıkarmak için kıyasıya bir mücadele vermesine rağmen 47-45 Mersin ekibinin üstünlüğü ile son buldu.
Maçın son periyodunda ise ev sahibi takım Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları sayı için kıyasıya mücadele etti. Temi Fagbenle, oyunun bitimine 5 dakika 6 saniye kala 5 faulle ihraç edildi. Zaman zaman OGM Ormanspor potada eşitliği yakalasa da maç ev sahibi takımın 75-68'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-05-04 20:06:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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