Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ekibine ‘‘Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakımı’ eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle belediyenin Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli hekim ve hemşirelere yönelik ‘Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakım Eğitimi’ düzenlendi. Eğitim sonunda hekim ve hemşirelere katılım belgeleri verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakım Eğitimi’, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa İlker Akdeniz tarafından verildi. Eğitim sonundaki katılım belgesi takdim törenine; Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Yusuf Çokay katıldı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Atila, Op. Dr. Akdeniz’e teşekkür ederek, iş birliği yapmanın önemine vurgu yaptı.



“Manevi getirisi çok yüksek bir hizmet bu”

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dd. Çokay da Büyükşehir Belediyesinin çok kıymetli bir iş yaptığını belirterek, “Övgü ile söz etmek gerekiyor burada. Sağlık Bakanlığımızın ve bizlerin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinde en önde gelen hizmetlerden bir tanesi bu. Hizmeti almaya gelemeyen milyonlarca hastaya evde sağlık hizmetini sunmak çok büyük bir fedakarlık ve bütçe gerektiriyor. Manevi getirisi çok yüksek bir hizmet bu. O yüzden ben bu uğurda sizlerle beraber olduğumuz için gururluyum. Sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Ben böyle dinamik bir ekip olduğunu beklemiyordum”

Op. Dr. Akdeniz de eğitimin çok güzel ve keyifli geçtiğini ifade ederek, “Ben böyle dinamik bir ekip olduğunu beklemiyordum. Değişik bir gün geçirdik. Aynı anda ameliyathaneyi gördük, aynı anda konuşmamızı yaptık, eğitime girdik, beraber pansumana gittik” dedi.

Daha sonra eğitime katılan sağlık personeline katılım belgeleri verildi.

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