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Seçer: “Bir belediye, vatandaşın talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın”

İHA

Seçer: “Bir belediye, vatandaşın talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bir belediye; muhtarın telefonuna cevap vermiyorsa, vatandaşın isyanına, şikayetine, teşekkürüne ya da talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın, yapmasın” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte bayramın son gününü merkez Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde geçirdi. Kürkçü, Yanpar ve Yukarıburhan mahallelerini gezen Başkan Seçer, gittiği her mahallede çiçeklerle karşılandı. Çocuklara verilen oyuncak ve şekerlerle neşenin artığı ziyaretlerde Seçer, hizmetlerini anlatarak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

“Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek”
Seçer, gezilerinde yaptığı konuşmalarda, hizmetlerde ayrımcılık yapmadıklarını, kendilerine oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlara eşit hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek. Bu kentte huzur var. Bu kentte hizmetlerde ayrımcılık yok. ‘Sen bizim partiye oy verdin, sen vermedin. Sen falanca bölgedensin, filanca etnik yapıdansın’; bizde böyle bir anlayış olmaz. Biz herkesi kucaklıyoruz, biz Mersin'i seviyoruz” diye konuştu.

“İsraf etmeyen bir yönetim, elindeki imkanlarla pekala çok güzel hizmetler yapar”
Görevde bulunduğu sürede borç yapmadığını söyleyen Seçer, göreve geldiklerinde devraldıkları 400 milyon dolarlık borcu da 107 milyon dolara düşürdüklerini belirtti. Mersin’de hayata geçirdikleri ve tüm ilçelerde adil bir şekilde vatandaşlara sundukları hizmetleri de anlatan Seçer, Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, kadın ve aile hizmetleri, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fidefidan destekleri hakkında bilgi verdi.
Yeni belediye otobüsleri hakkında da konuşan Seçer, eylül ayına kadar aldıkları toplam 272 otobüsün teslimatının biteceğini anımsatarak, 2029’a kadar da Mersin Büyükşehir Belediyesinin otobüs ihtiyacının kalmayacağını vurguladı. Seçer, “Demek ki; iyi, israf etmeyen, haram karıştırmayan bir yönetim, elindeki imkanlarla pekala çok güzel hizmetler yapar” ifadelerini kullandı.

“Bir belediye; vatandaşın talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı, o işi bıraksın”
Seçer, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlardan gelen talepleri de yanıtladı. Kürkçü Mahallesi ile D400 Karayolu arasında organize sanayi bölgesinden dolayı çok yoğunluk yaşadığını belirten Seçer, bu bölgede Büyükşehir Belediyesine ait yollarda özel bir çalışma yapacaklarını söyledi. Puğkaracadağ için de haziran ayının ikinci haftasında 400 tonluk yama çalışmasının yapılacağı bilgisini veren Seçer, muhtarlarla her daim iletişim içerisinde olduklarını aktardı. Seçer, “Bir belediye; muhtarın telefonuna cevap vermiyorsa, vatandaşın isyanına, şikayetine, teşekkürüne ya da talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın, yapmasın” şeklinde konuştu.
Teksin uygulamasını önemsediğini söyleyen Seçer, vatandaşlara, Teksin uygulamasını telefonlarına indirip herhangi bir durumda kendilerine uygulama üzerinden ulaşılması çağrısı yaptı.

“Kafalar değişince çok şey değişti”
Hayata geçirdikleri sosyal projeleri de tek tek anlatan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte Türkiye’de marka haline gelmiştir” dedi.
Borçlu bir belediye devraldığını, ancak iyi bir yönetimle hem borçları ödediğini hem de hizmet yaptığını aktaran Seçer, “Kafalar değişince çok şey değişti. İsraf yok, hesap adamıyız. Eski dönem borcu ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Mersin her geçen gün daha da iyi olacak” diye konuştu.

“Biz Mersin’de siyasi ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdük”
“Belediye herkesin evidir” diyen Başkan Seçer, “Biz Mersin’de siyasi ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdük. Bu ülke ne çekiyorsa bu ayrımcılıktan çekiyor, bunu sileceğiz. Biz ayrımcılıktan şikayetçiyiz. Biz Türkiye'deki ayrımcılığa isyan ediyoruz. Bizim kapımızdan ayrımcılık girmez. Daha güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en azami kullanacağız. Vatandaşlarımızı memnun edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz sözleri de birer birer yerine getiriyoruz”
2019 seçimlerinde verdiği sözleri de birer birer yerine getirdiklerini vurgulayan Seçer, “Biz ‘kadınların, çocukların, yoksul insanların yanında duracağız’ dedik. Sözümüzü tutuyoruz. Metroyu hayata geçireceğiz. Metro inşaatı devam ediyor bütün engellemelere rağmen. Yollarınızı da yapacağız. Her şeyden önce biz yetim hakkı yemeyeceğiz, kul hakkına tenezzül etmeyeceğiz. İsraf yapmayacağız. Bu sözü verdik ve 3 yıldır Allah’a şükür ki, alnımız açık geziyoruz. Her mahalleye gidiyoruz” dedi.
Başkan Seçer’in Yukarıburhan Mahallesindeki ziyareti sonunda minikler sürpriz yaparak gitar çaldı ve İzmir Marşını hep birlikte seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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