Mersin ve Adana’nın enflasyonu Türkiye enflasyonunu geçti: Yüzde 72,36

– Mersin ve Adana’nın nisan ayı enflasyonu, Türkiye’nin genel enflasyonunu geçerek yüzde 72,36 oldu. İki kentte nisan ayının zam şampiyonu yüzde 63,18’lik artışla kuru soğan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleştiği bildirildi.



Mersin ve Adana’nın nisan ayı enflasyonu genel enflasyonun üzerinde

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi nisan ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da, TÜFE’de 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,15, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,18 oranında artışın gerçekleşti.



Zam şampiyonu soğan oldu

Öte yandan, Mersin ve Adana’da nisan ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu. Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en yüksek artış gösteren ürün yüzde 69,30 değişim oranı ile kuru soğan olurken, Mersin ve Adana’da da nisan ayının zam şampiyonu yüzde 63,18 ile kuru soğan oldu.



Salatalık ucuzladı

Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 21,43 değişim oranı ile salatalık olurken, Mersin ve Adana’da da nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 18,48 ile salatalık oldu.

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