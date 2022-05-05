Mersin ve Adana’nın enflasyonu Türkiye enflasyonunu geçti: Yüzde 72,36

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin ve Adana’nın enflasyonu Türkiye enflasyonunu geçti: Yüzde 72,36

İHA

Mersin ve Adana’nın enflasyonu Türkiye enflasyonunu geçti: Yüzde 72,36

– Mersin ve Adana’nın nisan ayı enflasyonu, Türkiye’nin genel enflasyonunu geçerek yüzde 72,36 oldu. İki kentte nisan ayının zam şampiyonu yüzde 63,18’lik artışla kuru soğan oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana’nın nisan ayı enflasyonu genel enflasyonun üzerinde
TÜİK’ten yapılan açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi nisan ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da, TÜFE’de 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,15, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,18 oranında artışın gerçekleşti.

Zam şampiyonu soğan oldu
Öte yandan, Mersin ve Adana’da nisan ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu. Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en yüksek artış gösteren ürün yüzde 69,30 değişim oranı ile kuru soğan olurken, Mersin ve Adana’da da nisan ayının zam şampiyonu yüzde 63,18 ile kuru soğan oldu.

Salatalık ucuzladı
Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 21,43 değişim oranı ile salatalık olurken, Mersin ve Adana’da da nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 18,48 ile salatalık oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve piyanist Jiao Li, festivalde sahne alacak
YEREL HABERLER Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve piyanist Jiao ...
12 suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı
Seçer: “Bir belediye, vatandaşın talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın”
YEREL HABERLER Seçer: “Bir belediye, vatandaşın talebine kulak ...
Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Yanışlı mağarasında mahsur kalan 4 kişi, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Yanışlı ...
Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
YEREL HABERLER Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
Akdeniz’de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor
Tarsus’un köylerinde çocuklar 3 gün bayram coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Tarsus’un köylerinde çocuklar 3 gün bayram coşkusu ...
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler Mersin’de ortaokul öğrencileri insanın yaşamını kolaylaştıracak bir birinden farklı keşifler ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için proje geliştirdi
YEREL HABERLER Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak ...
Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ekibine ‘‘Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakımı’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ekibine ‘‘Kronik ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor: 75-68
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor: ...
AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'de 13 baraj ve 8 gölet inşaatı devam ediyor"
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'de 13 baraj ve 8 gölet ...
Silifke’de bayramlaşmada şeker yerine çilek ve erik ikram edildi
YEREL HABERLER Silifke’de bayramlaşmada şeker yerine çilek ve erik ...
Öğrenci Çalışma Merkezi, öğrencilere konforlu bir ortam sağlıyor
YEREL HABERLER Öğrenci Çalışma Merkezi, öğrencilere konforlu bir ...
Seçer: "Sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış bir belediyeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Seçer: "Sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış ...
Belediye ambulans birimi personeline 'etkili iletişim teknikleri' eğitimi
YEREL HABERLER Belediye ambulans birimi personeline 'etkili iletişim ...
Mersin’de 1 Nisan’da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak DSİ Genel müdürü Yıldız, Mersin’de yapılacak sulu tarım ile ekonomiye 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi
YEREL HABERLER Mersin’de 1 Nisan’da başlayan sulama sezonunda 717 ...
Mersin’de belediye binasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mersin’de belediye binasında çıkan yangın korkuttu
Mersin Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başkan Bozdoğan, bayramda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: “Amacımız, bu yılın sonuna kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını bitirmek”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, bayramda muhtarların talep ve ...
Mersin’de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Mersin’de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Silifke'de açıkta hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Silifke'de açıkta hasadı yapılan karadut, üreticinin ...
Büyükşehir Belediyesi, 400’ün üzerinde çocuğa ücretsiz Moxo Testi uyguladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 400’ün üzerinde çocuğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.