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AKİB’de Nejdat Sin hizmet bayrağını devrediyor Sin, Akdeniz’in ihracatını geleceğe taşıyacak yönetim kurullarını tebrik edip başarılar diledi

İHA

AKİB’de Nejdat Sin hizmet bayrağını devrediyor Sin, Akdeniz’in ihracatını geleceğe taşıyacak yönetim kurullarını tebrik edip başarılar diledi

Türkiye’ye 2021 yılında 16,3 milyar doların üzerinde döviz kazandıran, 2022 yılında ise 20 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Akdenizli ihracatçılar, 4 yıl süreyle bölge ve ülke ihracatına yön verecek kadroları belirledi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki 8 birlikte nisan ayı boyunca seçim heyecanı yaşandı. 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantılarında Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde yeni başkanlar seçildi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB), Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB), Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ile Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde (ATHİB) mevcut başkanlar güven tazeledi.

Yeni başkanları ve yönetim kurullarını kutladı
Son bir yıldır AKİB Koordinatör Başkanlığı ve 2018 yılından beri Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Nejdat Sin, genel kurul sürecinde aday olmayarak hizmet bayrağını devretti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, TİM Delegesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Üyesi olarak AKİB ihracat ailesine güç vermeye devam edecek olan Nejdat Sin, Akdeniz’in ihracatını geleceğe taşıyacak yönetim kurullarını tebrik edip başarılar diledi.
Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelinde 23 bine yakın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi 215 ülke ve bölgede değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin yeni dönemde ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceğini kaydeden Nejdat Sin, “82 yıllık köklü maziye sahip AKİB, Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden biridir” dedi.
Dünya ticaretinde talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan pandemi sürecinde AKİB ihracat ailesinin zorlu sınavdan başarıyla çıktığını ve güvenilir tedarikçi imajını güçlendirdiğini vurgulayan Nejdat Sin, “Salgının ekonomik hayatta ve uluslararası ticarette neden olduğu tüm zorluklarına göğüs geren, bu süreçte üretime ve ihracata devam ederek ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. 4 yıl süreyle bölge ve ülke ihracatına yön verecek kadroların da başarılı çalışmalara imza atarak ihracat rakamlarını çok daha yukarı çıkaracaklarına inanıyorum. Bu vesile ile AKİB Koordinatör Başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalıştığımız Birlik Başkanlarımız başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve ihracat ailemizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sektörün geleceğine yön verecek projeleri hayata geçireceğiz”
Nejdat Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeni seçilen kadrolarla tüm sektör paydaşları ile birlikte uyum içinde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Kongre sürecinde destek veren herkese teşekkür eden Sin, “Her zaman olduğu gibi bu dönemde de şahsıma desteklerini esirgemeyen Hataylı yaş meyve sebze ihracatçılarının bizlere duydukları güven genel kuruldan başarıyla çıkmamızda en büyük rolü oynadı. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yarıya yakınını gerçekleştiren büyük bir aile olduğunu vurgulayan Nejdat Sin, şunları söyledi: “Birliğimizin yeni hizmet döneminde bizlere güvenerek ekip olarak göreve getiren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu dönemde de üretimden hasada, sarartmadan paketlemeye, ambalaj çeşitlerinden pazarlamaya, yeni çeşitlerden trendlere kadar geniş bir yelpazede sektörümüzün geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirecek, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında çok daha fazla ihracat yaparak ülke ekonomimize değer katmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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