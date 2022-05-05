Mersinter Spor Kulübünden büyük başarı

Inter Academy Turkey futbol okullarına bağlı Mersinter Spor Kulübü'nün U13 takımı, katıldığı ilk turnuvada Türkiye 2'incisi oldu.

Kurulduğu günden beri alt yapıya büyük önem veren Inter Academy Turkey futbol okulları, meyvelerini almaya başladı. Futbol okullarına bağlı Mersinter Spor Kulübü'nün U13 takımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Turnuvasında Türkiye ikincisi oldu. Mersin'de 5 maç sonunda il birincisi olan Mersinter, ardından Adana ve Antalya'da yaptığı maçlardan da galibiyetle ayrılarak final maçını oynamaya hak kazandı. Ankara'da oynanan final maçında son dakikada yediği golle mağlup olan Mersinter, Türkiye 2'incisi oldu. Turnuvada oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 47 gol atarken 13 gol yedi.

Çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan yönetici Hüseyin Kılavuz, kurum olarak yıllardır alt yapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Inter Academy Turkey futbol okulları olarak altyapıda 3 kulüple faaliyet gösteriyoruz. Altyapımızdan yetişen oyuncularımız milli takım ve profesyonel takımlarda oynamaktadırlar. Şu an 15 farklı ilde hizmet vermekteyiz. Mersin merkezli olmak kaydıyla 11 sahada 50'yi aşkın teknik ekiple bini aşan sporcu sayımız bulunmaktır" dedi.

Mersinter kulüplerinin U13 takımının büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Kılavuz, "Alt yapıya yaptığımız yatırımların meyvesini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Mersinter U13 takımımız yüzlerce kulübün bulunduğu TBMM Futbol Turnuvasında 2'incilikle döndü. Birçok büyük kulübünde yer aldığı turnuvada hiçbir maçta sahada ezilmedik. Hatta final maçında da başa baş giden bir karşılaşmada son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk. İlk turnuvada çocuklarımızın elde ettiği başarı, bizi mutlu etti. Bütün sporcularımızı, teknik heyeti kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar gelecektir" diye konuştu.

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