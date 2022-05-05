Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıktıkları gezi sırasında mağarada mahsur kalan 4 kişi, kurtarıldı.

Mersin-Antalya D-400 kara yolu yakınında Aydıncık ilçesi Yanışlı mevkiinde bulunan Yanışlı Mağarası'nı merak eden 4 arkadaş, gezmek için aşağı indi. Denize sıfır konumda olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken mağaraya kayalıklardan inen Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse girdikleri bölgede mahsur kaldı. Uzun süre bölgeden çıkamayan 4 gezgin, telefonla 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, mağaranın yukarı kısmında kurdukları sistemle mahsur kalan Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse'yi 2 saatlik çalışma sonunda halatla çekip, kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN

2022-05-05 16:35:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.