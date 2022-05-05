Tilkinin peşinden girdikleri obrukta sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı

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Mersin'de peşine düştükleri tilkinin ardından girdikleri obrukta sıkışan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde peşine düştükleri tilkinin ardından obruğa giren iki köpek, bulundukları yerde sıkıştı. Köpeklerin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada obrukta bulunan tilki ise kendi çabalarıyla yuvadan çıkarak kaçtı. Obruktan çıkarılan köpekler doğaya salındı.

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