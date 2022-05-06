Melek Mosso, festivalde Mersinli hayranlarıyla buluşacak

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pop müziğinin ünlü ismi Melek Mosso’yu Mersinli hayranlarıyla buluşturuyor.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk müziğinin efsaneleşmiş pek çok şarkısına getirdiği naif yorumuyla adından sıkça söz ettiren Melek Mosso, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda sahne alacak. Sanatçı, Doğum Günü, Hiç Işık Yok, Dilek Taşı, Yıllar Affetmez, Vazgeç Gönlüm gibi pek çok sevilen şarkısını Mersinli hayranları için seslendirecek.

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