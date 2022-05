Kleopatra Bisiklet Festivali başladı Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta düzenlediği ve 3 gün sürecek festivalin ilk gününde Başkan Seçer de pedal çevirdi Seçer: “Bisiklet yolu hedefimiz 350 kilometre”

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’ düzenledi. ‘Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe’ sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün serecek olan festivalin ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de pedal çevirdi. Seçer, “Mersin’in dışından 210 kardeşimiz pedal çevirmek için bugün Tarsus’umuzda. Bisiklet Festivali, Tarsus’ta bir ilk. Bu festivalin geleneksel hale gelmesini sağlayacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’nin startını verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu’nun işbirliğiyle düzenlenen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’, 8 Mayıs’a kadar devam edecek. 3 gün boyunca bisikletliler Tarsus’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine pedal çevirecek. Festivale farklı kentlerden katılım sağlayan bisikletliler, etkinlik boyunca Tarsus Gençlik Kampında ağırlanacak.



“Tarsus’u bisiklet kenti yapalım”

Kleopatra Kapısının önünden başlayan festivale; Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, birçok farklı kentten bisiklet dernekleri ve toplulukları ile çok sayıda bisikletli katıldı. Tarsus’u bisiklet kenti yapmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Seçer, “Tarsus’u bir bisiklet kenti yapalım. Bugünkü etkinliğimizin de bir mottosu var; ‘Pedallarımız Tarihe, Yüzümüz Geleceğe Dönük’. Çok değerli topluluklar, Türkiye’nin her tarafından misafirlerimiz var. Mersin’in dışından 210 kardeşimiz pedal çevirmek için bugün Tarsus’umuzda” dedi.



“Şu ana kadar Mersin’i 91 kilometre bisiklet yoluna kavuşturduk”

Seçer, bisiklet yollarının artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Yapılan yasal düzenlemeler buna uygun olsun. Yerel yönetimler bisiklet yollarının, ağlarının genişlemesi için çaba sarf etsinler. Bunu bir dilek, temenni, istekten çıkarıp yasal zorunluluk haline getirelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de bunun startını verdi. Şu anda Mersin merkezde yeni yaptığımız bulvarlarda mutlaka bisiklet yolu yapıyoruz. Şu ana kadar Mersin’i 91 kilometre bisiklet yoluna kavuşturduk” diye konuştu.



“Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan 3 belediyeden biriyiz”

Mersin’i bisiklet yollarıyla donatmaya devam edeceklerini vurgulayan Seçer, “Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan 3 belediyeden biriyiz. Bu, Mersin için önemli bir gurur kaynağıdır. Hedefimiz, 350 kilometre bisiklet yolu yapmak. Tarsus’ta da mayıs ayında gerekli işlemler tamamlanmış olacak; 112 kilometrelik; turizm rotası da var bunun içinde; 56 kilometre gidecek, 56 kilometre gelecek. 112 kilometrelik bisiklet yolu bir yıl içerisinde Tarsusların hizmetine sunulacak. Burada sizlere başkanınızın sözüdür. Ben Tarsus’a her geldiğimde çok daha fazla bisikletli görmek isterim. Bunun için de her türlü altyapıyı hazırlamaya gayret sarf etmeye hazır bir yapımız var. Daha keyifli bir yaşam için bisikleti önemsiyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için Hareketlilik Haftasında Mersin’de etkinlikler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kleopatra Bisiklet Festivali Tarsus’ta bir ilk”

Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri Caretta Bisiklet Festivali ve Tour Of Mersin’i (Uluslararası Bisiklet Festivali) önümüzdeki yıl yapacaklarını söyleyen Seçer, “Bunun çalışmalarını yapıyoruz ama bizim burada başlangıcını yaptığımız Kleopatra Bisiklet Festivali, Tarsus’ta bir ilk. İnşallah her yıl hep beraber bu festivalin devam etmesini, geleneksel hale gelmesini sağlayacağız. Şimdi beraber Tarsus’un tarihi sokaklarında pedal çevireceğiz. Ben de sizlerle beraber olacağım. Zaten biliyorsunuz ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Haftanın en az 3 günü Mersin’de sabah erken saatlerde bisiklet sürerim, sahilde gezerim, spor yaparım. Gayet de memnunum, herkese de tavsiye ediyorum, hemen bir bisiklet alsınlar ve pedal çevirmeye başlasınlar” dedi.



“Hepimizin ortak bir amacı var; bisikletli ulaşımı geliştirmek”

Tarsus Bisiklet Topluluğu adına konuşan Dr. Ali Cerrahoğlu da festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Müthiş bir katılım. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak bir amacı var; sağlıklı, temiz, ekonomik, güzel bir ulaşım modelini geliştirmek istiyoruz. Hem bugün keyifle bisiklet süreceğiz hem 3 gün boyunca 10 bin yıllık kentimizin tarihi, turistik bütün köşelerini göreceğiz. Hepimizin ortak bir amacı var; bisikletli ulaşımı geliştirmek, bisikletli ulaşımı yerleştirmek. Bu temiz ulaşımı güvenli bir şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza aktarabilmek” diye konuştu.



“Güzel bir iklim, sıcacık bir ortam”

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir ise çok güzel bir organizasyonda yer aldıklarını belirterek, “Güzel bir hava, güzel bir iklim, sıcacık bir ortam. Tarsus bisiklete çok yabancı değil. Buna şahit oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Tarsus’ta bisiklet yolları yapımına başlıyor. Bu da Tarsus için çok güzel bir kazanım olacak” ifadelerini kullandı.



“Tarsus’u tarihin içinde pedallamak çok güzel bir duygu”

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, Tarsus’un tarih ve kültürel değerler bakımından çok zengin bir yer olduğunu söyleyerek, “Vatandaşları bisiklete özendirme açısından çok güzel bir etkinlik. Böyle bir organizasyon olması şehre ve şehrin kültürüne daha çok yakışır. Tarsus’ta olmak, Tarsus’un tarihinin içinde olmak, Tarsus’u tarihin içinde pedallamak çok güzel bir duygu. Tarihi görerek bisikletle geziyorsunuz” şeklinde konuştu.



“Bisikletle gezerken tarihi, kültürel değerlere, insan yapısına dokunuyorsunuz”

Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Rahime Çelen de bisikletli ulaşımın gelişmesi için farkındalık çalışmalarına gönüllü olarak katıldığını ve Tarsus’a ikinci gelişi olduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda ve bütün bisiklet grupları ile iş birliği içerisinde yapılan bu tura geldik. Çok keyifli. Ben Adana ve çevresine çok önce gelmiştim defalarca ama Tarsus’un bu kadar zengin tarihi değerlere sahip olduğunu fark etmemiştim. İşte bisikletin farkı bu. Bisikletle gezerken tarihi, kültürel değerlere, insan yapısına dokunuyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz ve anlıyorsunuz. Çok güzel, çok beğendik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.