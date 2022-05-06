Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)

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2 TUTUKLAMA

Mersin'de, 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden A.Ş. ile oğlu Ö.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise tutuktsuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2022-05-06 16:19:14



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