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Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)

DHA

Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)


2 TUTUKLAMA
Mersin'de, 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden A.Ş. ile oğlu Ö.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise tutuktsuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez
2022-05-06 16:19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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