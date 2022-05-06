Parkta karşılaştığı husumetlisini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Mersin'de, parkta karşılaştığı husumetlisi Serkan Aburşu'yu bıçaklayarak öldüren Polat M. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Nuri PİR

2022-05-06 16:21:38



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