Mersin'de 'geleceğini koru, geleceğine sahip çık' projesi

Mersin’de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ’etwinning’ çerçevesinde düzenledikleri, 'geleceğini koru, geleceğine sahip çık' (Future is saying help) projesi ile tüm dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor.

Matematik öğretmeni Özlem Bulut Çatalkaya'nın proje ortağı olduğu çalışma ile küresel ısınma dolayısıyla kaybedilen ve sürdürülemeyen enerji kaynaklarının sık kullanımı nedeniyle eşsiz güzelliklere sahip olan doğanın tahribata uğramasına karşı çıkıp, sürdürülebilir enerji kaynaklarının sık kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

