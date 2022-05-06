Babasını darbeden kişiyi bıçakla ağır yaraladı



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´de bahçede çalışan Çelebi T. (42), alkol alıp, yüksek sesle sohbet ettikleri iddia edilen Bülent G. (45) ve iki kuzenini uyardı. Çıkan kavgada darbedilen Çelebi T.´nin oğlu Aslan T. (22) ise Bülent G.´yi bacağından bıçakladı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi´nde meydana geldi. Baba Çelebi T., çocukları Ali T. (19) ve Aslan T. ile birlikte Berdan Irmağı kıyısındaki bahçelerine çalışmaya gitti. Bu sırada 52 ABH 934 plakalı otomobille ırmak kenarına gelen Bülent G. ile kuzenleri Merih G. (38) ve Emrah G. (36), alkol almaya başladı. Bülent G. ve kuzenlerinin yüksek sesle konuşmasından rahatsız olan Çelebi T., uyarmak için yanlarına gitti. İddiaya göre kendini polis olarak tanıtan Bülent G., otomobilden inip bahçe sahibi Çelebi T.´yi darbedince iki grup arasında kavga çıktı. Bahçeden koşarak gelen Aslan T., cebinden çıkardığı bıçakla Bülent G.´yi bacağından yaraladı.

Bülent G.´nin yaralanmasıyla kavga sonlanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bülent G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bülent G.´nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-06 20:33:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.