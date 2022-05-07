Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nu ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Bir Eski Zaman Hikayesi” oyunuyla Çiğdem Tunç Tiyatrosu’nu Mersin’de ağırladı. Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro’da sahnelenen ve dansla başlayıp dansla sonlanan komedi oyunu, seyircilere keyifli dakikalar yaşattı.

Dekoru ve kostümleriyle seyircileri Osmanlı dönemine götüren oyun dansla başladı. Barış Bölükbaşı’nın yazdığı ve Çiğdem Tunç’un yönettiği oyun selamlamanın ve alkışların ardından yine dansla noktalandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürü Eylem Matyar, oyuncular adına Çiğdem Tunç’a çiçek takdim etti. Çiçek için teşekkür eden Tunç, “Bizi en güzel şekilde ağırlamakla birlikte el üstünde tuttular. Pamuklara sardılar. Ben bu çiçeği aramızdaki en genç, en cilveli kadına vermek istiyorum” diyerek, çiçeği Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı ‘Fato Aney’ rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Sema Aras’a sundu.

Seyirciler oyunda bir de sürprizle karşılaştı. Oyunun sonunda oyuncuları takdim eden Tunç, “Tarık Mengüç bu oyuna çok yakışır. Çünkü Tarık Mengüç sahne için dünyaya gelmiş bir adamdır. Sahneye çok yakışır, o güzel şarkılarıyla da bize öyle bir ateş verir ki sahneye adım atamazsın” diyerek, şarkılarıyla milyonları coşturan Tarık Mengüç’ü sundu. Seyirciler oyunda dans ve komedi dolu dakikalar yaşadı.

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