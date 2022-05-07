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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan: "Borçsuz bir belediyeyiz"

İHA

Başkan Bozdoğan: "Borçsuz bir belediyeyiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, borçsuz bir belediye olduklarını, artıya geçtiklerini ve bu sebeple yatırımların önünün de açık olduğunu söyledi. Aralık ayına kadar söz verdikleri tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Bozdoğan, "Yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaya devam eden, güçlü mali yapısından taviz vermeyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.
Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin oylanıp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, halen borçsuz belediye olma özelliğini koruduklarını ve buna rağmen tüm projelerin süratle aralık ayına kadar bitmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Tarsus Belediyesini, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaya devam eden, güçlü mali yapısından taviz vermeyen bir belediyecilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceklerinin vurgulayan Bozdoğan, "Biyogaz tesisi, Yeni Mahalle, Bağlar, Gaziler, Beydeğirmeni mahallerine yapılacak kentsel dönüşüm, un fabrikası, konuk odaları, köy sosyal tesisleri, spor tesisleri, yurt barınma yerleri, engelli birey tesisleri, inovasyon projeleri, sebze meyve kurutma makineleri, araç filosu yenilenmesi ve olimpik havuz gibi onlarca proje hayata geçecek. Tarsus plajına giden yolda köprü yapıldı ve 1 aya teslim edilecek. Tarsus'ta 92 milyonluk asfalt ihalesi yapıldı ve asfaltlanmamış köy yolu kalmasın diye 100 milyonluk bir ihale daha yapılacak. Borçsuz bir belediye olarak tüm yatırımlarımızı hayata geçirmek için süratle çalışıyoruz" diye konuştu.
Vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Bozdoğan, "Tarsuslu hemşehrilerim özellikle rahat olsunlar, ekmek fiyatları piyasa fiyatının her zaman yarısı ya da daha altı olacak. Bu konuda söz veriyorum. Halkımızın ekmek konusunda sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. İl olduğumuzda suyumuz da bedava olacak. Bir de halk et markette et fiyatlarımızı 91 lira ve 93 lira olarak sabitledik. Enflasyon vatandaşlarımızı etkilemesin diye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Tarsus İdmanyurdu’nun sahaya yansıttıkları, verdikleri mücadelelere de değinen Bozdoğan, takımı başarılarından dolayı tebrik ederek, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlendiğini ve kente bu vesile ile büyük bir stadyum yapılacağını söyledi. Bozdoğan, "Şampiyon olmak için takımımızın her şeyi yapacağına inanıyorum. Biz her zaman yanlarındayız. Çünkü ben Tarsus halkından eminim, bu takımı şampiyon da yapar, bu kentte stadyumunu da yapar, bu halk Tarsus'u il de yapar, bundan eminim’’ ifadelerini kullandı.

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