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AKİB ihracat artışında zirvedeki yerini korudu Akdeniz İhracatçı Birlikleri Nisan ayında yüzde 46 artışla 1,92 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İHA

AKİB ihracat artışında zirvedeki yerini korudu Akdeniz İhracatçı Birlikleri Nisan ayında yüzde 46 artışla 1,92 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış sağlayarak 1,92 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın 4’üncü ayında yüksek ihracat değerlerine kimya, demirçelik ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde ulaşan AKİB’in en fazla dış satım yaptığı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Devletler ve Irak oldu.
AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, Nisan ayında da Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden Akdenizli ihracatçıların bu dönemdeki 23,4 milyar dolarlık ülke geneli ihracata yüzde 9,1 oranında destek verdiğini belirtti. 2021 yılında yüzde 46 artışla 16,3 milyar dolarlık ihracat değeri elde eden AKİB’in küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 2022'nin ilk 4 ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini vurgulayan Genel Sekreter Mehmet Ali Erkan, yıllık 20 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Kimya, demir çelik ve hububat bakliyat sektörleri lokomotif
Mehmet Ali Erkan, geride kalan nisan ayında 8 ana sektörün tamamında yükseliş ivmesini sürdürdüklerini, bu ayda en güçlü performansı kimya, demirçelik ile hububat ve bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini kaydetti.
AKİB’in nisan ayı ihracatını bağlı birliklere göre değerlendiren Mehmet Ali Erkan, “Yılın 4’üncü ayında en fazla ihracatı yüzde 77 artış ve 776,9 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 34 artış ve 463,6 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 30 artış ve 163,8 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine aynı dönemde Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 29 artırarak 127 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 22 artışla 120,9 milyon dolarlık, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 27 artışla 106,7 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 27 artışla 56,3 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise yüzde 18 artışla 36 milyon dolarlık ihracata imza attılar” dedi.

“Güneydoğu Asya ve Amerika’da etkinliğimizi artırıyoruz”
Ana ihracat pazarları Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olan AKİB’in Güneydoğu Asya ve Amerika’da da etkinliğini aydan aya artırdığına vurgu yapan Mehmet Ali Erkan, Singapur, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik Devletler’e yönelik dış satımda rekor kırdıklarını belirtti. Mehmet Ali Erkan, “Birliğimizin nisan ayı ihracatını ülkelere göre ele aldığımızda yüzde 10 bin 242 artış ve 188,3 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti en fazla dış satım gerçekleştirdiğimiz pazar oldu. Bunu yüzde 224 artış ve 172,3 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler, yüzde 31 artış ve 116,9 milyon dolar değer ile Irak takip etti. Söz konusu ayda ihracat hacminde en yüksek artışı yakaladığımız pazar olan Singapur’a yüzde 19 bin 742 artışla 55,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Singapur’u Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik Devletler takip etti. Bu ülkelerin yanı sıra Suriye, Fas, Polonya, KKTC, Fransa, Mısır, İtalya, Almanya ve İspanya pazarlarında önemli ihracat artışları sağladık” diye konuştu.

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