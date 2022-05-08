Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)RUSYA'nın saldırılarından kaçarak Mersin'e gelen Ukraynalılar, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü Tanya Doygun'un (37) açtığı Türkçe kursunda hem dil öğreniyor hem de Türk kültürünü tanıyor.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat´ta başlayan savaşın ardından Mersin´e gelen Ukraynalılar, Türkiye´ye adapte olabilmek için Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Mezitli ilçesindeki gönüllü evinde kurulan Türkçe kursunda sıralara oturan Ukraynalılar, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı Tanya Doygun tarafından verilen eğitimle Türkçe öğreniyor.
Eğitim hakkında bilgi veren Tanya Doygun, "Ukrayna´da yaşanan savaştan dolayı Türkiye´ye çok sayıda Ukraynalı geldi. Türkiye´de rahat yaşamak, arkadaşlık kurabilmek için Türkçe öğrenmeliyiz. En azından teşekkür etmeyi, selamlaşmayı öğrenmeliyiz. O yüzden gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım. Her derste Türklerin ne kadar yardımsever, misafirperver olduğunu anlatıyorum. 1 aydır Türkçe dersi veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var, haftada 2 ders veriyorum. Ders almak isteyen çok sayıda kişi var. Dersten sonra pazara gidip pratik yapıyoruz. Çok güzel bir deyim var, 1 lisan 1 insan, 2 lisan 2 insan. Bizler yabancı dil, kültür öğrendikçe kendimizi geliştiriyoruz" dedi.
`TÜRKLERLE ARKADAŞLIK YAPABİLMEK İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM´
2 aydır Mersin´de yaşayan 5 çocuk annesi Maria Stassiuk (39) ise, "Ukrayna´da yaşanan savaştan dolayı ailemle Kiev´den Mersin´e geldim. Burada daha rahat yaşamak, Türklerle arkadaşlık yapabilmek için Türkçe öğrenmeye başladım. Şu ana kadar pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğrendim. Yardımları için öğretmenimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
`TÜRKLERE SAYGI İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM´
2 çocuk babası Vleriy Valerii Benko (63) da "Savaş nedeniyle Harkiv´den Türkiye´ye geldim. Türkiye´ye birkaç defa gelmiştim. Şimdi Türklere saygı göstermek için Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Türkler çok sıcakkanlı yardımsever insanlar, onlarla tanışmak selamlaşmak için Türkçe öğreniyorum." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-05-08 10:28:39
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